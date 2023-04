Diretta Lazio-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 29ª giornata del campionato di Serie A sarà il big match in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri (assente, al suo posto ci sarà Landucci in panchina) sono reduci dall'1-1 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter e inseguono la quarta vittoria di fila in campionato. Dopo il 4-2 dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria, infatti, è arrivato il doppio 1-0 su Inter (al Meazza) e Verona (in casa). Se la Vecchia Signora sta vivendo un periodo positivo, i capitolini del grande ex Maurizio Sarri, secondi in classifica, sono probabilmente nel momento migliore della propria stagione. I biancocelesti, difesa meno battuta del nostro campionato con soli 19 gol subiti fin qui (seguono Napoli a quota 20 e proprio Juventus a 22), non incassano reti da sei incontri consecutivi e in questo parziale hanno raccolto ben cinque vittorie e un pareggio, lo 0-0 del Dall'Ara contro il Bologna.