Diretta Atalanta-Bologna ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Partita doppiamente importante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ospita il Bologna con due obiettivi: cercare la terza vittoria consecutiva che vorrebbe dire agganciare l'Inter a quota 51 punti portandosi a -1 dal Milan. Una giornata importante per la Dea che però non può sottovalutare i ragazzi di Thiago Motta reduci da 2 pareggi e dalla vittoria casalinga netta contro l'Udinese: "Gasperini lo conosco bene e di lezioni me ne ha date tante, se non è il migliore è sicuramente fra i primi i tre allenatori del nostro campionato. La sua Atalanta è una squadra di altissimo livello e non solo da oggi, esprime un bel calcio e ottiene risultati: non è facile arrivare a questo connubio, ma Gasperini ci è riuscito. Come si dovrebbe preparare per affrontare me? No, non mi permetterò mai di dare un consiglio a lui, un tecnico con esperienza che ha già dimostrato tutto".