Diretta Fiorentina-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Sette punti separano la Fiorentina dall’Atalanta, ma l’ambizione è la stessa: avvicinarsi alle prime della classe in campionato. Dopo la scorpacciata di gol in Conference League, a Poznan, Vincenzo Italiano adesso indica come obiettivo quello di "vincere il più possibile", iniziando da stasera. La speranza è quella di centrare il sesto successo nelle ultime sette giornate di Serie A. L'Atalanta invece arriva in Toscana con 21 convocati, 170 tifosi al seguito e tanta voglia di cancellare il passo falso con il Bologna pensando a muovere la classifica per continuare a restare in zona Europa.