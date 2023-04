Arbitri Serie A: Juve-Napoli, la scelta di Rocchi e i precedenti

Si accendono le luci sulla 31esima giornata del campionato di Serie A che ha in programma il big match dell' Allianz Stadium tra Juventus e Napoli , di scena domenica 23 aprile alle ore 20:45. Sarà Michael Fabbri , della sezione di Ravenna, a dirigere la gara, assistito da Pagliardini e Scarpa . Il quarto uomo sarà rappresentato da Massimi mentre al Var ci saranno Aureliano e Pezzuto . Positivo il bottino per i bianconeri quando arbitra il fischietto di Faenza: su 10 gare, la Juventus ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta arrivata nel 3-1 dell' Olimpico contro la Lazio nella stagione 2019-2020. Quest'anno Fabbri ha diretto la squadra di Allegri nelle due vittorie interne contro Empoli e Fiorentina .

Arbitri Serie A, le decisioni di Rocchi

Per Verona-Bologna è stato designato Mariani, Camplone arbitrerà Salernitana-Sassuolo, mentre per Lazio-Torino è stato scelto Ghersini. Ci sarà invece Maresca per Sampdoria-Spezia, Marinelli in Empoli-Inter e Sacchi per Monza-Fiorentina. Udinese-Cremonese tocca a Fourneau mentre Milan-Lecce sarà diretta da Chiffi. Il posticipo del lunedì sera tra Atalanta e Roma avrà, invece, come fischietto Irrati di Pistoia.