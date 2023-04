Diretta Juventus-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - La domenica della 31ª giornata di campionato si chiude all'Allianz Stadium dove la Juventus di Massimiliano Allegri ospitano il Napoli capolista. I bianconeri entrano in questo big-match da terzi in classifica (59 punti), in attesa dei nuovi sviluppi sul caso plusvalenze, con la voglia di riscattare la pesante sconfitta dell'andata (5-1) e anche con la grande occasione di riprendersi i 2° posto grazie allo stop subito dalla Lazio sabato contro il Torino. Il tutto con il vento in poppa della qualificazione alla semifinale di Europa League contro un avversario invece che si lecca le ferite dopo l'eliminazione ai quarti di Champions contro il Milan. Il KO per 5-1 subito al Diego Armando Maradona fu un duro colpo ma anche un momento di svolta per i bianconeri come testimoniato dall'allenatore alla vigilia: "Abbiamo dovuto resettare tutto. Diciamo abbiamo dovuto fare uno sforzo mentale soprattutto riadattarsi a quella che in quel momento era la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia. Però quello che è stato fatto è stato fatto bene ma da qui alla fine va fatto meglio. Perché comunque abbiamo la possibilità di andare in finale di coppa Italia e di Europa League e soprattutto cercare di andare a prendere la Lazio che in questo momento è al secondo posto".