Gatti su Kvaratskhelia, Juve-Napoli si infiamma FOTO

Juventus-Napoli, Gatti rischia grosso: la faccia social

Rivedendo l'intervento appare chiaro l'eccesso di foga dello juventino, trascinatore per carattere e cattiveria agonistica del reparto arretrato di Allegri in queste ultime partite. Fabbri decide di non intervenire mantenendo un metro tutto personale, non punendo altri interventi duri ma sanzionando con un giallo non chiaro Locatelli. L'espressione di Gatti poi "aumenta" l'intensità delle reazioni social all'intervento, con i tifosi napoletani che chiedono l'espulsione diretta e quelli juventini che ricordano il labbro spaccato di Locatelli da parte di Osimhen con una gomitata dell'andata non sanzionata.