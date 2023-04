Serra deferito per le offese a Mourinho in Cremonese-Roma

Marco Serra, il quarto uomo di Cremonese-Roma, è stato deferito dalla procura federale dopo la lite con José Mourinho. L'indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita dello Special One in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso del direttore di gara nei suoi confronti. Durante la partita di Serie A, vinta dalla squadra di Ballardini per 2-1, Mourinho era stato espulso ed inizialmente avrebbe dovuto scontare la sua squalifica contro la Juve, ma in seguito alla differita prima della conferma del provvedimento disciplinare ha potuto assistere al match contro i bianconeri in panchina.