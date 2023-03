Mourinho, squalifica differita per Roma-Juve: confermate le due giornate!

ROMA - José Mourinho non sarà in panchina nelle prossime due gare contro il Sassuolo e la Lazio. Dopo la sospensiva disposta sabato scorso, una decisione che gli aveva permesso di partecipare al match dell'Olimpico vinto di misura contro la Juventus, la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alla squalifica di due giornate inflitta al tecnico giallorosso, in seguito alla sua espulsione nel match di Cremona e alla lite con il quarto ufficiale di gara, Marco Serra.