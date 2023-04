Diretta Bologna-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - La Juventus di Massimiliano Allegri chiude il programma della 32ª giornata sfidano a domicilio il Bologna di Thiago Motta con un solo obiettivo: il ritorno alla vittoria. I bianconeri infatti sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato oltre all'eliminazione in semifinale dalla Coppa Italia, la corsa Champions è sempre serrata e non sono più ammessi passi falsi come dichiarato dall'allenatore bianconero alla vigilia: "La cosa da fare in questi momenti è quella di stare zitti, come è già capitato quando ci hanno tolto i 15 punti o in altre stagioni. Nel calcio quando non vinci sei dalla parte del torto e quando vinci hai ragione. Il confronto con i giocatori non c'è stato. Ci saranno dei momenti dove vincerai un po' meno, ma bisogna tornare a lavorare per vincere". Allegri al Dall'Ara dovrà fare a meno di Angel Di Maria con Dusan Vlahovic invece a disposizione dopo una settimana di lavoro differenziato.