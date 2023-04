Allegri, conferenza Bologna-Juventus: nervi tesi, obiettivi e fallimenti

TORINO - Per la Juventus di Massimiliano Allegri non c'è tempo di guardarsi indietro: dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per opera dell'Inter, i bianconeri tornano subito in campo e domenica alle 20.45 sfidano al Dall'Ara il Bologna nel 32° turno del campionato di Serie A. La Vecchia Signora è chiamata a interrompere una striscia di tre ko di fila in campionato (Lazio, Sassuolo e Napoli).