Diretta Fiorentina-Sampdoria ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - A Firenze, contro la Fiorentina fuori dai discorsi europei in campionato e concentrata più che altro sulla Conference League e sulla finale di Coppa Italia, la Sampdoria si gioca le reside e flebili chances di salvezza: "Qualche mese fa - ha detto Stankovic alla vigilia - mi prendevano per pazzo quando dicevo che avremmo potuto salvarci. Guardandoci indietro abbiamo lasciato 7-8 punti con cui oggi saremmo in piena lotta. Ma questo non ci deve scoraggiare. Voglio dare tutto me stesso per trasmettere la voglia di non mollare ai ragazzi".