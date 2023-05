Diretta Verona-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Alle ore 21, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, l'Hellas sfida l'Inter nel 33° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e in semifinale di Champions League, dovè affronteranno il Milan nell'euroderby, dopo un periodo piuttosto complesso sembrano aver ritrovato brillantezza e sono reduci dai successi contro Empoli (3-0) e Lazio (3-1). Lukaku e compagni sono ora al quarto posto a quota 57 a pari punti con Roma e Milan, pertanto battere gli scaligeri nel turno infrasettimanale sarebbe importantissimo in ottica qualificazione alla prossima Champions League e in vista dello scontro diretto di sabato all'Olimpico contro i giallorossi. Di contro, i veneti di Zaffaroni sono in piena corsa per non retrocede e nelle ultime giornate hanno recuperato diversi punti agganciando lo Spezia al quartultimo posto a quota 27. Il Verona è reduce da quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e altrettanti pareggi per 1-1) e non vuole interrompere questa serie di risultati positivi per mantenere la categoria.