Diretta Udinese-Sampdoria ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Udinese e Sampdoria si affrontano a Udine per il 34° turno del campionato di Serie A. I bianconeri condividono il 13° posto in classifica con il Sassuolo a quota 43 e vengono dal pareggio casalingo con il Napoli mentre i blucerchiati sono ultimi in graduatoria con appena 17 punti e sono reduci da due sconfitte di fila, contro Fiorentina e Torino.