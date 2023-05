Juve-Cremonese, designato l'arbitro: i precedenti

TORINO - La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 35esima giornata di campionato, quando la Juventus ospiterà la Cremonese all'Allianz Stadium. Per l'occasione a dirigere l'incontro sarà Daniele Chiffi di Padova , il fischietto che era stato attaccato duramente da José Mourinho dopo la partita tra la sua Roma e il Monza,

Chiffi, i precedenti con la Juventus

Con lui ad arbitrare i precedenti sono estremamente positivi, dal momento che nelle 11 gare dirette fino a questo momento da Chiffi (10 in Serie A, una in Coppa Italia), la Juventus è uscita ben 10 volte vittoriosa, venendo sconfitta solo in una circostanza, nell'ultima giornata del campionato scorso giocata contro la Fiorentina all'Artemio Franchi.