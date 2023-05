Diretta Spezia-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Per forza di cose la testa sarà all'euroderby di martedì, ma il Milan di Pioli non può permettersi il lusso di snobbare la sfida di oggi a La Spezia (ore 18) contro la squadra di Semplici, a caccia di preziosi punti salvezza. Anche i rossoneri hanno bisogno di vincere, per rimanere aggrappati alla corsa per la Champions League e per provare ad arrivare a un punto della Lazio, fermata ieri dal Lecce: "Sarà una partita pesante per il campionato - ha detto Pioli - e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions, questo è chiaro. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione".