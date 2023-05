Diretta Juventus-Cremonese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri chiude il programma della domenica della 35ª giornata di campionato ospitando la Cremonese. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive e cerca il 3° successo filato per rispondere all'assalto dell'Inter (attualmente pari punti a 66) per la lotta al 2° posto, il tutto però con un occhio rivolto al ritorno della semifinale di Europa League in scena giovedì a Siviglia. Molto probabile un massiccio turnover da parte di Allegri con la linea verde a guidare la squadra in un match non semplice come dichiarato dall'allenatore bianconero alla vigilia: "Queste sono le partite più pericolose che vanno affrontate con grande rispetto, che vanno vinte sul campo, perchè poi è inutile parlare prima, se no poi ci facciamo del male ci mettiamo di cattivo umore". La Cremonese è ancora in piena lotta salvezza (-6 dal quartultimo posto) ed è reduce da 2 pareggi ed un successo. Inoltre partita speciale per la Juventus perché proprio in occasione della partita odierna verrà inaugurata la nuova maglia della stagione 2023-24.