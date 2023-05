Pogba titolare in Juve-Cremonese: Allegri sorprende tutti

Era il 19 aprile 2022, con il Manchester United di scena a Liverpool in una delle più suggestive classiche del football inglese. Oltre un anno fa, insomma: 390 giorni , per la precisione. Da tanto, addirittura, Paul Pogba non scendeva in campo da titolare . Uno status che, questa sera, il francese ritroverà nella sfida casaliga della sua Juventus di fronte alla Cremonese , a quattro giorni dalla gara di ritorno con il Siviglia in Europa League.

Il ritorno di Pogba alla Juve e la prima da titolare

Il Polpo era tornato in estate per far brillare la propria stella nella mediana bianconera proprio come nella sua prima esperienza a Torino, quindi una lunga sequenza di contrattempi ha scombussolato i piani: l'infortunio, la terapia conservativa, la lunga degenza, i fisiologici acciacchi successivi. Poi, finalmente, il "nuovo esordio", i minuti accumulati e una condizione tutta in crescendo. Nelle ultime apparizioni Pogba ha finalmente ricominciato a incidere, trovando persino l'assist per Gatti in occasione del pesantissimo gol allo scadere in Europa League. Ora la possibilità di riassaporare la sensazione di giocare dal primo minuto.