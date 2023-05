Cuadrado e Danilo, niente Empoli-Juve. Bonaventura e Becao pagano la rissa

E' arrivata la sentenza del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha diramato la lista dei giocatori squalificati per il prossimo turno. In casa Juventus, saranno due gli assenti per la trasferta di Empoli: Cuadrado e Danilo salteranno così il prossimo impegno di campionato a causa delle sanzioni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" in quanto già diffidati. Squalifica e multa anche per Rodrigo Becao e Giacomo Bonaventura dopo la lite in Fiorentina-Udinese. Oltre a loro, sono stati fermati per un turno anche Amian dello Spezia e Banda del Lecce.