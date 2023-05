Lecce, Spezia e Verona: il calendario delle tre in lotta per la salvezza

Soltanto 180' da giocare, poi sarà triplice fischio per la Serie A 2022/23 . Tanti ancora i verdetti da stabilire: se è già tutto deciso per lo Scudetto e per le prime due retrocessioni in B (dopo la Sampdoria, qualche giorno fa è toccato alla Cremonese ), mancano ancora partite importanti per le qualificazioni alle coppe europee e per la lotta salvezza. A combattere per evitare la cadetteria Lecce, Spezia e Verona.

Lotta salvezza, classifica e calendario

Due delle tre riusciranno a restare in Serie A, l'altra dovrà invece disputare il prossimo campionato in Serie B. Mancano due partite per provare a salvare la categoria. In questo momento ad andare in B sarebbe l'Hellas Verona, che occupa la terzultima posizione con 30 punti, e con il tecnico Zaffaroni che ha specificato come, in questo momento, sia importante non guardare i risultati delle altre. A 31 lo Spezia, mentre a quota 33 c'è il Lecce. Le squadre in questione sono vicinissime e ancora tutto può accadere, dipenderà dai risultati delle ultime due di campionato. Il Verona dovrà affrontare prima l'Empoli in casa, poi il Milan a San Siro. Per quanto riguarda lo Spezia, i bianconeri giocheranno tra le mura amiche contro il Torino, per poi disputare l'ultima di campionato all'Olimpico contro la Roma. Infine il Lecce: i giallorossi saranno impegnati domenica all'U-Power Stadium contro il Monza, poi in casa al Via del Mare contro il Bologna. Partite insidiose per tutt'e tre le compagini, ma con una posta in palio così alta che i valori, in questi casi, lasciano il tempo che trovano: a fare la differenza saranno carattere e motivazioni, per una corsa alla salvezza agguerrita e che, con tutta probabilità, si deciderà all'ultimo respiro.