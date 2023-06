Fiorentina, tris al Sassuolo: Cabral, Saponara e Gonzalez battono Dionisi

L'ultima giornata della Serie A 2022/2023 si apre con la sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Fiorentina . Per i neroverdi (che come i viola non avevano niente da chiedere alla classifica) si è trattato dell'ultimo impegno stagionale, mentre la squadra di Italiano è attesa dalla finale di Conference League che si disputerà contro il West Ham alla Eden Arena di Praga mercoledì 7 giugno alle 21. La Fiorentina si è imposta in casa della formazione di Dionisi con il risultato di 3-1: Saponara e Nico Gonzalez rispondono al momentaneo pareggio di Berardi dopo l'iniziale gol di Cabral .

Sassuolo-Fiorentina, la partita

Nella prima frazione di gara sono gli ospiti ad imporre il proprio gioco ai danni dei neroverdi ma senza riuscire a sfruttare le occasioni create. In apertura di secondo tempo a sbloccare la gara ci pensa il solito Cabral al 47': dopo un cross dalla sinistra il brasiliano (al 17º gol stagionale) è bravo e fortunato a respingere il pallone in porta dopo l'uscita non perfetta di Russo. Il Sassuolo rialza la testa e al 70' realizza la rete del pareggio su calcio di rigore con Domenico Berardi. La squadra di Dionisi trova coraggio e prova addirittura a vincerla, ma ecco che al 79' arriva l'eurogol a giro da fuori area di Saponara che porta il risultato sul 2-1 per la Fiorentina prima della firma di Nico Gonzalez all'83'. Nervosismo nel finale con le espulsioni di Tressoldi e Rogerio per il Sassuolo.