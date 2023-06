Roma-Spezia, il gol dell'1-1 e il fantacalcio: la decisione della Lega

ROMA - All'Olimpico la Roma in cerca di un posto in Europa League e lo Spezia in lotta per evitare la Serie B chiudono il primo tempo sull'1-1. Vantaggio ospite con il colpo di testa di Nikolaou, poi il pari giallorosso sul finire della prima frazione con un cross di Zalewski dalla destra per la testa di Bove che non tocca e sorprende Zoet.