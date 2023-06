Premier-Serie A, che differenza dai diritti tv: le neopromosse a confronto

Il paragone tra il Luton Town e il Frosinone: la netta differenza dei diritti tv

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza una neopromossa in Italia dovrebbe guadagnare circa 25 milioni di euro dai diritti tv e altri 10 milioni come paracadute nell'annata successiva. Una differenza enorme rispetto al Luton Town che invece dovrebbe riceverne circa 105 (solo dai diritti televisivi), secondo l’analisi dello Sports Business Group di Deloitte, per il salto di categoria dalla Championship. Quasi 80 milioni di differenza, che mettono in risalto la grande potenza economica inglese. Dato che emerge anche di più in comparazione ai ricavi dell'Inter in questa stagione: i nerazzurri guidano la Serie A con i loro 87 milioni.