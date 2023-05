Luton Town e Kenilworth Road promossi in Premier: lo stadio tra le case

Nella contea del Bedfordshire non si beve più il tè. Tante bottiglie di spumante per festeggiare la promozione in Premier League del Luton Town , squadra della città. Un vero e proprio viaggio per una metropoli che era conosciuta più per le compagnie aeree che per il calcio. Dopo Burnley e Sheffield United, sono la terza squadra ad aver staccato il pass per la massima divisione inglese. E lo hanno fatto in una cornice storica, quella di Wembley, vincendo ai rigori contro il Coventry . Una gioia talmente grande che il capitano Tom Lockyer non ha saputo reggere.

Il giocatore è collassato in campo ed è stato trasportato in ospedale e lì ha festeggiato. Dall'arco di Cleveland Bridge a Kenilworth Road, la casa del Luton Town dal 1905. Un pezzo di storia per fare la storia. Nel 2009 il club era sprofondato tra i dilettanti a causa di difficoltà finanziarie e varie irregolarità che si sono tramutate in severe sanzioni e penalizzazioni. Il risultato? Tre retrocessioni di fila. Dal buio alla luce e per la squadra di Rob Edwards che per la prima volta giocherà in Premier League. Sì non è un errore, l'ultima volta nel 1991-1992 la First Division era ancora inglobata nella Football League.

Kenilworth Road, uno stadio tra le case

Lo stadio del Luton Town potrebbe essere la sceneggiatura perfetta per un film. Un piccolo pezzo di storia che vedremo anche il prossimo anno in Premier League nonostante i soli 10000 posti a sedere. Il motivo? La capienza minima richiesta è di 5000 seggiolini. Sarà il più piccolo di sempre nella storia del campionato. Kenilworth Road è uno stadio tra le case, nel vero senso della parola. Per raggiungere la tribuna Oak Road End bisogna attraversa un cancello, che interrompe la sequenza di porte di ingresso delle residenze del quartiere. Per arrivare alle gradinate, i tifosi dovranno passare tra le finestre ed affacciarsi sui back garden dei cittadini, impegnati nel pranzo della domenica. Lo stadio è ultracentenario, è stato inaugurato nel 1905. Nel corso degli anni è stato rimodellato per questioni di sicurezza, con l'aggiunta del settore obliquo "David Preece Stand", che lo ha reso un gioiellino iconico per la sua forma irregolare. Anche ora dovrà subire un restyling, ma senza esagerare. In Inghilterra rispettare il valore e la tradizione è un parametro fondamentale. I vertici della Premier accompagnano i piccoli club in un percorso di crescita graduale, anche se per il futuro il Luton Town avrebbe già un progetto "Power Court" in cantiere per la costruzione di un nuovo impianto, riqualificando un'area industriale. Nel frattempo però possiamo prepararci a vedere Haaland passare tra le case del Kenilworth Road.