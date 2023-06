Raduni, ritiri e amichevoli: il quadro completo delle 20 squadre di Serie A

Sono passati solo pochi giorni dalla fine della stagione 2022-2023 ma per tutte le società di Serie A, mentre i giocatori stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza, è già tempo di programmare la nuova annata. In questo periodo a catturare l’attenzione di tutti è ovviamente il calciomercato con rinnovi, acquisti e cessioni che modellano le rose che dovranno affrontare le sfide ufficiali dal prossimo agosto (il 20 è in programma la prima giornata). In attesa di definire i vari colpi di mercato ecco il quadro completo, in rigoroso ordine alfabetico, di raduni, ritiri e prime amichevoli di tutte e 20 le squadre di A.