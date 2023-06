Calendario Serie A 2023/2024: la data della presentazione e dove vederlo

La Serie A ha puntato i riflettori sulla prossima stagione. La Lega in queste ore ha ufficializzato la data per la presentazione del calendario.

L'appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 luglio alle ore 12, dove le 20 squadre conosceranno quello che sarà il proprio percorso dal 20 agosto al 26 maggio 2024.

Serie A, calendario, data e dove vederlo

Pochi giorni dunque e poi la Serie A conoscerà il nuovo calendario dove la Juventus e le altre 19 compagini vedranno, giornata per giornata, le sfide relative alla stagione 2023-24. La Lega presenterà tutto in diretta sia su Dazn e sia sul canale You Tube ufficiale. Il format sarà sempre il medesimo: niente big match a ridosso delle sfide di Champions, calendario asimmetrico (ovvero gare in giornate diverse tra andata e ritorno) e la prima di campionato la giocherà in casa chi ha iniziato fuori nell'ultima stagione. Cinque giorni e poi si saprà tutto per quanto riguarda la nuova Serie A.