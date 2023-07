Calciatori inglesi e svizzeri equiparati ai comunitari: la decisione

Calciatori extracomunitari in Serie A: il limite per ogni squadra

Ovvero: "I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024".

Un'importante novità per quanto riguarda le dinamiche di mercato. Va, infatti, ricordato che le società di Serie A possono tesserare fino a un massimo di tre extracomunitari, per chi ne ha uno o meno in rosa, fino ai cinque e più nel caso in cui la società abbia già più di due tesserati extracomunitari al termine della stagione disputata.