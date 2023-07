Gravina su rinvio Serie B, riammissioni, ripescaggi, iscrizione campionati

E' ancora tutto in dubbio per quanto riguarda gli organici di Serie B e C. In attesa di capire l'esito dei ricorsi al TAR, dopo quelli già valutati dal Collegio di Garanzia , di Lecco, Reggina, Siena e Foggia , con la sentenza attesa per il 2 agosto, c'è stato il Consiglio Federale in FIGC a Roma. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche quello per riammissioni e ripescaggi per la cadetteria e la Lega Pro con alcune novità.

Per il momento l'unica certa della riammissione è il Mantova che prende il posto del Pordenone, unica squadra a non aver presentato domanda d'iscricizione dopo i problemi economici avuti negli ultimi mesi. Per il resto è stato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a spiegare in conferenza stampa la situazione delle altre società e dei campionati.

Slittamento Serie B, parole Gravina

Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale ha voluto chiarire le voci in merito a un possibile slittamento del campionato di Serie B: "Non possiamo darlo per certo, ma posso dirvi che non cambieranno i format ed entro il 29 agosto conosceremo l'esito definitivo dei ricorsi. Dopo la decisione del TAR c'è la possibilitò di poter chiedere l'anticipazione del Consiglio di Stato, ma non parlerei di slittamento al momento. I campionati possono partire con le X e Y".

Poi sul discorso di riammissioni e ripescaggi il presidente ha detto: "Ogni riviviamo sempre le stesse situazioni, dobbiamo dire basta. Blocchiamo tutto il sistema a causa di queste vicende. Dall'anno prossimo anticiperemo i termini dell'iscrizione dei campionati. Per quanto riguarda la documentazione da presentare entro il 31 maggio, la data verrà anticipata al 30 aprile".

Mantova, Atalanta U23, Casertana, Brescia e Perugia: la situazione

Gravina ha poi continuato andando ad analizzare la situazione delle varie squadre: "Per la Serie B la graduatoria prevede in ordine Brescia e Perugia. Non c'è stata integrazione degli organici dei campionati e lo faremo quando avremo l'esito dei ricorsi".

Per quanto riguarda la Lega Pro invece: "E' stato riammesso il Mantova, mentre per quanto riguarda gli altri posti la graduatoria è composta da Atalanta U23 e poi per la D c'è la Casertana, unica ad aver avuto l'ok di tutte e due le commissioni. Per la LND ci sono state altre richieste ma la COVISOC non ha dato parere positivo per Alcione, oltre alla situazione stadio, Fano e Trapani".