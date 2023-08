Orsolini-Bologna e la 'recompra' Juve: la Procura chiede l'archiviazione

La Procura di Bologna ha chiesto al gip di archiviare il procedimento penale contro ignoti relativo alla vicenda della "validità, efficacia e azionabilità" del 'pro-memoria', mai depositato in Lega, datato 11 luglio 2019, con il quale Juve e Bologna si accordarono per il diritto di 'recompra' del calciatore ascolano Riccardo Orsolini da parte del club bianconero. Per la Procura bisogna concludere per "l'insussistenza di elementi conducenti a ritenere sussistente una condotta penalmente rilevante, tantomeno inquadrata nel paradigma del falso in bilancio". I magistrati bolognesi si sono mossi dopo la trasmissione degli atti dell'inchiesta torinese sulle plusvalenze alla Juventus.

Il 'pro-memoria', con firme illeggibili e non immediatamente identificabili - "si può fondatamente supporre Cesare Gabasio per la Juventus, e Claudio Fenucci per il Bologna", scrive la Procura - secondo il pm Francesco Caleca e il procuratore capo, Giuseppe Amato, e un atto "di cui non può sostenersi la giuridica, documentata esistenza e, soprattutto (con valore assorbente), l'azionabilità in caso di dissenso o inadempimento".

La Juve ripensa a Orsolini?

"Orsolini-Juve-Bologna, il documento non integra un contratto"

Innanzitutto perché manca la firma per accettazione del giocatore, inoltre i pm sottolineano che l'atto non ha avuto esecuzione perché il giocatore è tutt'ora del Bologna, "ma soprattutto perché trattasi di documento che proprio per come intestato e firmato non integra un 'contratto' in qualche modo azionabile da una o altre parti, anche a fronte di una modalità di sottoscrizione che non consente di fondare un giudizio di attendibile identificazione e di attendibile 'mandato a rappresentare' le società in capo agli apparenti firmatari". Il mancato deposito il Lega, tema che per i pm potrebbe interessare nel caso le sole autorità sportive, "qui milita in senso contrario alla validità/efficacia dell'atto". Si può allora sostenere che "gli elementi acquisiti possono solo fondare la sussistenza di un 'gentlemen agreement', ma non di un atto civilisticamente rilevante e tale da potervi fondare effetti 'contabili'".

"Bernardeschi al Bologna? È una possibilità. Saremmo contenti di averlo"