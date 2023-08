Diretta Frosinone-Napoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Il tricolore sul petto, in fondo, sarà l’unica grande novità del Napoli. A Frosinone, oggi, nel debutto in campionato che aprirà questa nuova edizione della Serie A, la squadra titolare sarà composta da 11 azzurri presenti nella rosa precedente, con due assenze comunque pesanti rispetto all’esordio di Verona il 15 agosto 2022: Kim (passato al Bayern Monaco) e Kvaratskhelia (acciaccato): "Khvicha - ha detto Garcia alla vigilia - non ci sarà solo per una questione di prudenza. Aveva avuto un infortunio durante la preparazione e ora avverte un po’ di affaticamento: non avrebbe senso rischiarlo. Comunque non vediamo l’ora di cominciare, perchè ci manca la vera competizione. Affronteremo una squadra con grande entusiasmo e noi dovremo essere almeno alla pari su questo aspetto".