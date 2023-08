Diretta Torino-Cagliari ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Cagliari nel primo turno del campionato di Serie A . I granata sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Feralpisalò mentre i rossoblù, sempre nei 32esimi del trofeo nazionale, hanno vinto in casa ai supplementari contro il Palermo.

"Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso: sappiamo tutti chi abbiamo perso e chi abbiamo preso, è facile capire cosa ci manca. Dopo questo mercato è aumentata la distanza con le prime otto, ma sono fiducioso ed è un vantaggio poter lavorare con tanti giocatori che già conosco e il mio pensiero è che dobbiamo completarci: non dobbiamo porci obiettivi speciali, l'importante è continuare a crescere e pensare a lottare una partita alla volta" ha dichiarato Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia.

Dove vedere Torino-Cagliari: diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Cagliari è in programma alle ore 18.30 e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In diretta streaming anche su Skygo.

Torino-Cagliari, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, N'Guessan, Bayeye, Dembelé, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Karamoh, Verdi, Pellegri.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Scuffet, Aresti, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Deiola, Jankto, Kourfalidis, Prati, Viola, Luvumbo, Shomurodov.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Di Gioia-Raspolini

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Di Martino

AVAR: Guida