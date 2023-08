Sorpresa Atalanta: ko col Frosinone di Barrenechea. Monza, super Colpani

L'Atalanta non dà continuità al successo contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato e cade allo Stirpe di Frosinone. I ciociari, con il talento di proprietà della Juventus Enzo Barrenechea in campo dal 1' e autore di una prestazione di sostanza, si impongono 2-1 grazie alle reti di Harroui, al secondo centro consecutivo, e Monterisi. Per la Dea accorcia le distanze Zapata nella ripresa. All'U-Power Stadium, invece, la doppietta di Colpani regala la vittoria al Monza di Palladino contro l'Empoli di Zanetti.

Frosinone-Atalanta Il Frosinone aggredisce alto l'Atalanta, si piazza nella metà campo avversaria e, dopo soli cinque minuti, sblocca il risultato: Marchizza ruba palla a Lookman, s'invola Harroui e l'ex Sassuolo bissa il gol all'esordio beffando Musso di piatto. Zapata dà la scossa ai suoi, Koopmeiners mette in mezzo al 17', ma Zappacosta spara alto a porta vuota. Quindi, due minuti dopo, Cerofolini si oppone al tentativo ravvicinato di Lookman. Nel momento migliore della Dea, il Frosinone raddoppia: è il 24' quando, sugli sviluppi di un corner, Monterisi è il più lesto di tutti. I bergamaschi reagiscono di nervi, Romagnoli mura il tentativo a colpo sicuro di Zappacosta alla mezz'ora, ma il primo tempo si chiude sul 2-0 per i ciociari. La situazione cambia al 56', mentre Gasperini manda a scaldarsi Scamacca: Zapata, 'sentendo odore di cambio', riceve da Ederson, si avvita su se stesso e scarica violentemente in porta, dimezzando lo svantaggio orobico. I padroni di casa si riaffacciano dalle parti di Musso con Garritano e Mazzitelli, ma al 69' è Scalvini ad andare ad un passo dal 2-2, fermato da un grande intervento di Cerofolini. Gli ingressi di Scamacca e De Ketelaere non sortiscono gli effetti sperati e il Frosinone, dopo il ko all'esordio con il Napoli, conquista i suoi primi tre punti in campionato. Frosinone-Atalanta, tabellino e statistiche

Monza-Empoli L'asse Colpani-Birindelli sull'out destro manda in tilt l'Empoli, il Monza prova a pungere, ma né Ciurria (6'), né Caprari (13'), né Dany Mota (16') trovano la giocata vincente. Al 20' è l'incrocio dei pali a negare il gol a Gagliardini, cinque giri di lancetta più tardi, invece, serve un miracolo coi piedi di Perisan sul tiro a botta sicura di Colpani, mentre alla mezz'ora il piattone di Caprari deviato di Ismajli si spegne sul fondo di un soffio. La formazione toscana sembra alle corde, ma ai brianzoli - per sbloccare il risultato - serve una giocata personale: l'incarico lo assume Colpani al 45', che controlla al limite, si aggiusta la sfera mentre disorienta il proprio marcatore con qualche finta di corpo e poi gonfia la rete con un potente e preciso mancino. Zanetti ricompatta i suoi nella ripresa, inserendo Fazzini per Cancellieri, e la mossa sembra sortire gli effetti sperati: in avvio, è un assedio, ma Marin sbatte contro la traversa. Mentre gli azzurri aumentano la pressione, il Monza trova il raddoppio in contropiede: lo firma ancora Colpani - stavolta di testa - al minuto 53. Caputo sfiora il gol che riaprirebbe la partita, Caprari, Mota e Maric vanno invece vicini al tris, quindi gli ospiti ci riprovano con Haas (miracolo di Di Gregorio), Pezzella e Piccoli: all'U-Power Stadium le emozioni rimbalzano da una parte all'altra del campo, ma il risultato non cambia più fino al 90'. Nel recupero esce in barella per infortunio D'Ambrosio. Monza-Empoli, tabellino e statistiche

