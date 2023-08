Diretta Fiorentina-Lecce ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I Viola arrivano dall'inaspettato ko in Conference League a Vienna con l'allenatore sicuro della forza mentale dei suoi come dichiarato alla vigilia: "A livello mentale abbiamo solo perso una partita, siamo solo all'inizio e dobbiamo stare sereni reagendo e proponendo ancora ciò che ci ha fatto togliere soddisfazioni. Dobbiamo ridurre gli errori e rimanere concentrati, la strada è questa".

I giallorossi di D'Aversa invece arrivano con il vento in poppa dopo il grande debutto contro la Lazio: "Veniamo da un risultato positivo che dà entusiasmo ma non presunzione. La Fiorentina lavora da tempo con Italiano, sono più avanti rispetto a noi. I nostri devono ancora conoscersi al meglio. La formazione? Non l'ho ancora scelta, valuto fino all'ultimo momento".

Fiorentina-Lecce, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Kyode, Ranieri, Biraghi, Mina, Comuzzo, Amatucci, Mandragora, Bonaventura, Brekalo, Sottil, Nzola, Kokorin. Indisponibili: Barak, Castrovilli, Inoké, Pierozzi, Sabiri. Squalificati: nessuno.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Strefezza, Banda. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Dermaku, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Berisha, Faticanti, Blin, Maleh, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Di Francesco, Kaba. Indisponibili: Faticanti, Listkovski. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Caputi (Livorno).

Assistenti: Meli-Alassio.

IV uomo: Rapuano.

Var: Di Paolo.

Avar: Di Martino.

