Osimhen e Di Lorenzo, Napoli ok. Retegui batte Immobile: Lazio-Genoa 0-1

Stecca invece la Lazio che dopo la rimonta subita a Lecce resta a secco di punti cadendo anche in casa contro il Genoa. Fa festa la formazione di Gilardino che passa all'Olimpico grazie alla prima rete italiana di Mateo Retegui. L'attaccante azzurro vince il duello con Ciro Immobile regalando tre punti preziosi al grifone.

Napoli-Sassuolo: la cronaca

Dopo un minuto è Rrahmani a sfiorare il gol colpendo il palo di Consigli, ma al quarto d'ora arriva l'episodio giusto che permette al Napoli di andare in vantaggio: Politano viene atterrato in area e dopo la revisione del Var è Osimhen a mettere la palla all'incrocio su calcio di rigore. La reazione del Sassuolo non spaventa Meret e il Napoli sfiora il raddoppio al 35' con Anguissa che di testa accarezza il palo. Nella ripresa la gara diventa ancora più in discesa per i ragazzi di Garcia che restano in superiorità numerica dopo il rosso diretto rimediato da Maxime Lopez. La prima chance del raddoppio arriva subito con un altro penalty che però Raspadori manda alto, allora arriva il momento dell'esordio di Kvarastkhelia che al primo pallone toccato imbuca alla perfezione per Di Lorenzo ed arriva il raddoppio Napoli. Nel finale i campioni d'Italia potrebbero anche dilagare, ma la difesa neroverde resiste mantenendo il 2-0 fino al triplice fischio.