Diretta Napoli-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli di Rudi Garcia vuole proseguire la sua striscia di vittorie in campionato e per farlo se la vedrà contro la Lazio , ancora a secco di successi in questa Serie A . I partenopei hanno vinto e convinto nelle prime due uscite stagionali contro Frosinone e Sassuolo , mentre i biancocelesti hanno un grande bisogno di iniziare a fare punti per risalire la classifica dopo aver avuto più di qualche problema nei ko contro Salernitana e Genoa .

Sfida certamente ostica per i campioni d'Italia in carica: lo scorso anno il Napoli infatti rimediò la prima inaspettata sconfitta casalinga in campionato proprio contro la squadra dell'ex Maurizio Sarri, che si impose con un gran gol di Vecino.

Dove vedere Napoli-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A, è in programma oggi alle ore 20:45 e si giocherà allo stadio Maradona di Napoli. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su DAZN, Sky e Zona Dazn (214) e in diretta streaming sulle rispettive applicazioni DAZN e SkyGo.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Indisponibili: Gollini.

Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Furlanetto, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Rovella, Basic, Isaksen, Gonzalez, Castellanos, Pedro.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Mokhtar-Palermo. Quarto ufficiale: Mariani. Var: Di Paolo. Ass. Var: Longo.

