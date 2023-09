Frosinone, pari a Udine: Soulé brilla all’esordio. Bologna, subito Fabbian

Gara tutt'altro che tranquilla a Udine dove l'arbitro Guida ha usufruito dell'aiuto del Var in ben tre occasioni: nel primo tempo, tolto un rigore assegnato al Frosinone per l'intervento di Joao Ferreira. Nella ripresa pronti, via e viene assegnato un rigore all'Udinese per un intervento di Monterisi: anche qui interviene il Var che annulla. Le proteste non finiscono qui e al 52° viene annullata l'autorete di Romagnoli perchè il pallone era uscito durante l'azione. Ottima la prova di Soule per il Frosinone con il giovane argentino che ha incantato in campo con le sue giocate: al 64° il fantasista lascia il campo per Baez mentre l'altro bianconero in prestito al Frosinone, ovvero Barrenechea, viene sostituito al minuto ottanta da Caso. Rinviato l'esordio in maglia gialloblu per Kaio Jorge.

Fabbian regala la vittoria al Bologna

Il Cagliari si presenta a Bologna dopo la sconfitta interna contro l'Inter: il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Luvumbo, abile a sfruttare l'assist di Wieteska. Il pari del Bologna arrivo a al 60° del secondo tempo grazie alla firma di Zirkzee che mette dentro sul cross di Kristiansen. Al 75° gli emiliani hanno la grande occasione per passare in vantaggio ma Orsolini spreca tutto su calcio di rigore. Al 90° arriva la rete della vittoria emiliana: Fabbian approfitta di un errore di Radunovic e mette in porta la palla del definitivo 2-1.