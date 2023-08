Soulé dalla Juve al Frosinone, è ufficiale: la formula del trasferimento

Matias Soulé resta in Serie A , ma cambia maglia. L'argentino classe 2003 saluta la Juventus per passare al Frosinone di Eusebio Di Francesco , con l'intento di racimolare minuti in massima serie.

Lo scorso anno Soulé ha collezionato, con la prima squadra bianconera, 10 presenze in Serie A, 1 in Coppa Italia, 2 in Europa League e 3 in Champions League. Ora l'esperienza con i ciociari, reduci dal prestigioso successo sull'Atalanta.

Soulé al Frosinone, è ufficiale

Soulé si trasferisce al Frosinone con la formula del prestito. Questo la nota ufficiale del club bianconero: "Frosinone. Sarà questa la prossima destinazione di Matías Soulé, che si trasferisce in prestito ai ciociari per una stagione. Arrivato in Italia e alla Juventus - dall'Argentina - nel gennaio del 2020, Mati da subito brucia le tappe. A partire dal Settore Giovanile, dove a soli 17 anni viene arruolato all'Under 19 e dopo un breve periodo di ambientamento a un nuovo calcio mette in mostra tutto il suo talento. Soulé brilla in Primavera e le 30 presenze totalizzate nella stagione 2020/2021 gli assicurano un posto in Next Gen - all'epoca ancora Under 23 - nell'annata successiva".

Il comunicato prosegue: "Quella 2012/2022 è una stagione importante per lui perché coincide con il suo esordiotrai professionisti ed è, soprattutto, una stagione estremamente formativa perché sono 42 le partite disputate da Mati, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Quarantadue match suddivisi tra Under 23 - la maggior parte - Primavera, in UEFA Youth League, e Prima Squadra. Sì, perché Soulé scenderà in campo due volte in Serie A, esordendo il 30 novembre 2021 a Salerno. L'ultima stagione disputata, invece, quella 2022/2023, è indubbiamente quella della conferma. Di fatto, Mati viene aggregato stabilmente alla PrimaSquadra e sono 19 le sue apparizioni tra campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Presenze arricchite da un gol, segnato all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Un'emozione speciale e indimenticabile. Ora una nuova opportunità per lui. Un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e migliorare. Buona fortuna, Mati!".