Cori anti-Juve, Chiné e la Figc indagano sui calciatori del Milan

La Procura della Federcalcio ha appena aperto un'indagine sui cori anti-Juve intonati dai calciatori del Milan durante il trasferimento in aeroporto dopo la partita vinta sul campo della Roma .

Giuseppe Chinè, il procuratore Federale, acquisiti i filmati diventati subito virali, ha deciso di fare luce sull'episodio "per accertare l'eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili".+

Milan, il video di Leao con il coro contro la Juve

Nei video condivisi sui social, e poi diventati virali, c'è Rafa Leao che festeggia, sul pullman, il successo in casa della Roma intonando un coro contro la Juventus, sulle note della canzone dei Ricchi e Poveri 'Sarà perché ti amo' ma con le parole "Stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta è uno sporco juventino". Il portoghese non è solo. Assieme a lui si vedono anche Adli, Theo Hernandez e Chukwueze.