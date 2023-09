"Sporco juventino", il Milan batte la Roma e esulta con un coro anti Juve

Grande protagonista in campo nella vittoria per 2-1 contro la Roma all'Olimpico , sulla strada di ritorno verso Milano, Rafa Leao ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui si vedono alcuni giocatori rossoneri intonare un coro contro la Juventus , totalmente fuori contesto, sulle note del celebre successo dei Ricchi e Poveri 'Sarà perché ti amo': "Stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta è uno sporco juventino".

Il portoghese non è il solo a partecipare. Insieme a lui si vedono (e sentono, anche se in un italiano non così perfetto data la poca padronanza della lingua) Adli e Theo Hernandez prima e Chukwueze dopo. Non è la prima volta che succedono casi del genere: qualche mese fa, durante i Giochi Europei in Polonia, il coro che era stato diffuso dagli altoparlanti dello stadio ed era stato intonato da alcuni atleti azzurri come Filippo Tortu aveva fatto parecchio discutere: "Coro contro la Juventus nello stadio di Chorzow? L'ho sentito e l'ho cantato anche io (ride, ndr), non mi sembra neanche una polemica da fare - aveva spiegato il velocista azzurro - Eravamo lì abbracciati con un amico interista, un romanista e un napoletano, montarci su una polemica mi apre esagerato".

Leao, che gol all'Olimpico!

Tre partite e nove punti per il Milan di Pioli che ieri sera a Roma ha battuto i giallorossi in una gara dominata fino all'espulsione di Tomori. Il portoghese, in mezza rovesciata, ha messo dentro la palla del raddoppio, firmando così il suo primo gol stagionale e la terza vittoria su tre dei rossoneri in campionato.