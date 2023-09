Il Lecce non si ferma: Oudin gli regala una notte al 2° posto, Genoa ko

A complicare la vita agli ospiti ci ha pensato Martin, che ha lasciato la sua squadra per più di un tempo in 10 per via di una doppia ammonizione. È la miglior partenza di sempre per i salentini, che ora sono addirittura secondi da soli a 11 punti in attesa delle altre partite.

LECCE-GENOA 1-0: TABELLINO E STATISTICHE

Lecce-Genoa, la partita

Nella prima frazione di gara i padroni di casa hanno provato ad imporre il loro gioco fin da subito, dominando il possesso palla senza però riuscire a trovare lo spunto giusto per portarsi in vantaggio. Gli ospiti al 36’ sono rimasti con un uomo in meno, con Martin che ha rimediato il secondo cartellino giallo della sua partita. Nel secondo tempo il Grifone ha continuato a stringere i denti e a chiudere la porta agli avversari ma il muro è crollato all’83’ quando Oudin ha deciso di inventarsi un bellissimo gol da fuori area. Inutili e poco incisivi gli attacchi degli ospiti nei minuti di recupero.