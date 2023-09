Diretta Bologna-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Dopo le coppe europee riparte il cammino in Serie A dei campioni d'Italia del Napoli che si preparano per la delicata trasferta di Bologna. Gli uomini di Garcia devono riscattare l'ultimo pari esterno sul campo del Genoa e proveranno a farlo dal Dall'Ara dove ad attenderli ci saranno i rossoblù di Thiago Motta. Retroguardia obbligata per gli azzurri che dovranno far a meno dei due centrali titolari Rrahmani e Juan Jesus, Garcia si affiderà a Ostigard e Nathan. Grande attesa soprattutto per il brasiliano acquistato in estate come erede di Kim Min Jae e oggetto misterioso finora. Parole affettuose anche per Kvaratskhelia che non segna da marzo: "Spero Kvara trovi il gol in fretta. Gli ho parlato, se si concentra solo sul gol non lo fa mai. Deve fare il suo gioco, con leggerezza nella testa". In casa Bologna, prima panchina per Alexis Saelemaekers, che potrebbe debuttare a gara in corso. Sugli esterni confermati Ndoye e Karlsson a sostegno di Zirkzee unica punta. Thiago Motta pronto a dare battaglia per confermare a Saputo che le operazioni del rinnovo possono continuare a proseguire.