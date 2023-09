Diretta Milan-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I biancocelesti hanno ritrovato invece la vittoria grazie al secco 2-0 al Torino nel turno infrasettimanale e cercano di trovare continuità di risultati per scalare la classifica (oggi 12° posto a quota 7 punti). Rossoneri che partono con i favori dei pronostici con i romani che negli ultimi 34 anni hanno sbancato il Meazza solo 2 volte: Pioli che riabbraccia dal primo minuto Maignan, Giroud e spera di avere un Rafa Leao più concentrato di quello visto nel finale a Cagliari.

Segui la diretta di Milan-Lazio su Tuttosport.com

Dove vedere Milan-Lazio streaming e diretta tv

Milan-Lazio, gara valida per la 7ª giornata di campionato e in programma alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Thoe Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa (Imperia).

Assistenti: Vecchi e Perotti.

IV uomo: Ghersini.

Var: Mazzoleni.

Avar: Abbattista.

