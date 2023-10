Milan-Lazio al CalVARese: solito Massa, fischia poco come in coppa

Davide Massa è il secondo arbitro italiano più stimato a livello europeo, dopo Orsato . Dieci giorni fa aveva diretto Shakhtar Donetsk-Porto di Champions . In Milan-Lazio non sbaglia, tenendo il match in mano dall’inizio alla fine, aiutato anche dai calciatori in campo. Massa fischia molto poco, un po’ come gli piace fare anche in Europa: diciannove falli totali sanzionati dal direttore di gara della sezione di Imperia.

La moviola di Milan-Lazio

Nel primo tempo l’arbitro ligure appare un po’ parco nei cartellini, anche perché in apertura sia Adli che Zaccagni avrebbero meritato il giallo. Poco prima della sbracciata del laziale, giusto non fischiare rigore per la caduta in area di Leao. Nel secondo tempo Massa adotta giustamente una gestione più severa, aumentando le sanzioni (in totale saranno cinque). La prima ammonizione, giusta, è quella assegnata a Marusic per fallo su Leao. Esagerato solo il giallo di Romagnoli per il fallo su Musah, mentre è corretto quello successivo a Pulisic. Sul finale la sanzione a Maignan per perdita di tempo. Nel mezzo anche l’ammonizione a Theo Hernandez: per il francese è la quarta in campionato, diventa così il primo giocatore in diffida in questa Serie A. Partita sempre sotto controllo per il direttore di gara. Massa mostra grande autorevolezza in una gara non difficile in sé, anche se Milan-Lazio non è mai un match banale.