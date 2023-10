Diretta Empoli-Udinese ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Match da bassa classifica al Castellani dove Empoli e Udinese si affrontano alle 18:30 nell'anticipo che apre l' ottava giornata del campionato di Serie A . I padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria in campionato, grazie al successo sulla Salernitana firmato Baldanzi , perdendo le altre 6 gare, ultima quella di Bologna per 3-0. I friulani hanno solo un punto in più dei toscani ma con un cammino ben diverso: la squadra di Sottil è ancora alla ricerca della prima gioia stagionale, avendo ottenuto fin qui solo quattro pareggi e tre sconfitte. L'Udinese è infatti reduce dal rocambolesco pari interno contro il Genoa, firmato dall'autorete di Matturro a tempo oramai scaduto.

SEGUI EMPOLI-UDINESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Empoli-Udinese: diretta tv e streaming

Empoli-Udinese, gara valida per la 8ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 allo stadio Castellani di Empoli, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Shpendi. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Stubljar, Grassi, Kovalenko, Caputo, Gyasi, Guarino, Fazzini, Destro, Cambiaghi, Ismajli. Indisponibili: Pezzella, Cacace, Bereszynski, Caprile, Maldini. Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione: Okoye, Mosca, Guessand, Kristensen, Ferreira, Tikvic, Zemura, Payero, Quina, Camara, Zarraga, Success, Akè, Pafundi, Diawara. Indisponibili: Brenner, Ebosse, Ehizibue, Davis, Deulofeu, Masina, Padelli, Semedo. Squalificati: Lovric.

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna

Assistenti: Pagliardini-Barone

IV uomo: Camplone

Var: Nasca

Avar: Chiffi

Empoli-Udinese: scopri tutte le quote

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.