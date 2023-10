L'Empoli ci prova, l'Udinese ringrazia il Var: 0-0 tra Andreazzoli e Sottil

EMPOLI - L'ottava giornata di Serie A si apre con il pari senza reti tra Empoli e Udinese. Momento delicato per le due formazioni con i toscani che sono riusciti a trovare i primi tre punti con l'arrivo di Andreazzoli al posto di Zanetti, rimane difficile la situazione in casa friulana con Sottil ancora a secco di vittorie in questo campionato. Al Castellani esce fuori una gara molto equilibrata con gli azzurri più vivaci e capaci di colpire per due volte la difesa friulana che viene salvata in tutte e due le occasioni dall'intervento del Var in sostegno dell'arbitro Fabbri. Un punto a testa al triplice fischio con le due squadre a quota 4 e 5 punti in classifica.