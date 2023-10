Diretta Inter-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro dove alle ore 15 l' Inter ospiterà il Bologna nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri vogliono consolidare il primo posto, mettendo pressione al Milan impegnato sul campo del Genoa. Dopo lo stop a sorpresa in casa contro il Sassuolo, l'Inter ha ripreso il suo cammino facendone quattro alla Salernitana ( poker interamente firmato da Lautaro Martinez ) e vincendo anche in Champions League contro il Benfica , grazie alla rete di Thuram . Anche il Bologna è reduce da una netta vittoria, ottenuta in casa contro l'Empoli grazie alla tripletta di Orsolini . La squadra di Thiago Motta , in classifica, è a quota 10 punti, a tre sole lunghezze dalla zona Conference League : finora in trasferta ha sempre pareggiato, compreso l'1-1 ottenuto allo Stadium contro la Juventus .

Inter-Bologna: diretta tv e streaming

Inter-Bologna, gara valida per la 8ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 15 allo stadio Meazza di Milano, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic. Squalificati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Van Hooijdonk. Indisponibili: Kristiansen, Lucumi, Posch, Soumaoro. Squalificati: -.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Prenna-Di Gioia

IV uomo: Feliciani

Var: Marini

Avar: Maresca

