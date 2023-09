Dalla Salernitana...alla Salernitana: Lautaro, dalla tripletta al poker!

L'Inter vince ancora nel segno di Lautaro Martinez. In casa della Salernitana i nerazzurri hanno trionfato 4-0 grazie all'incredibile poker firmato dall'attaccante, che è entrato nella ripresa e ha cambiato la partita realizzando quattro reti. E (che coincidenza) l'ultima volta che Lautaro ha segnato tre o più gol in una partita è stata proprio contro la Salernitana, nel 5-0 inflitto dai nerazzurri a San Siro il 4 marzo 2022. Si trattava della seconda tripletta dell'attaccante dell'Inter nel campionato di Serie A. La prima, infatti, risale a gennaio 2021 nel 6-2 contro il Crotone. Le triplette complessive del Toro in carriera, prima del poker di Salerno, erano cinque: oltre alle due in maglia interista, altre due con il Racing e una con la Nazionale dell'Argentina (contro il Messico).