Diretta Juventus-Torino ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Juventus e Torino si affrontano all'Allianz Stadium nel derby della Mole per l'ottavo turno del campionato di Serie A. I bianconeri condividono il terzo posto in classifica, con 14 punti, con Napoli e Fiorentina, e vengono dal pareggio sul campo dell'Atalanta. I granata invece sono a metà graduatoria, a quota 9 con Monza e Frosinone. Hanno rimediato due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate. "Non ci saranno Chiesa e Vlahovic. Rispetto all'ultima gara contro l'Atalanta sarà una partita sicuramente diversa da parte nostra con una prestazione tecnicamente migliore. Dobbiamo essere più precisi e sereni nei passaggi" ha detto Allegri nella conferenza della vigilia. "Ultimamente contro di loro abbiamo perso sui calci piazzati, dobbiamo mettere più cattiveria, fare gol e giocare bene, oltre ad essere più tosti in certe situazioni" ha invece dichiarato il tecnico granata Juric.