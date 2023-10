L'arbitro Sacchi e l'assistente donna: scoppia il caso su Lecce-Sassuolo

Non è la conduzione di gara tra Lecce e Sassuolo a far finire sotto la lente d'ingrandimento il direttore di gara Juan Luca Sacchi. Nell'anticipo dell’ottava giornata di Serie A al Via del Mare, terminato 1-1 tra gli uomini di D'Aversa e Dionisi, è il comportamento dell'arbitro della sezione di Macerata che ha negato il saluto alla collega Francesca Di Monte, assistente arbitrale dellasezione di Chieti designata per l'incontro. La scena si è verificata nel tunnel degli spogliatoi, pochi secondi prima dell’ingresso in campo. Il video, postato su TikTok, mostra Sacchi che non risponde alla mano tesa dalla Di Monte per stringere in fretta quella di Strefezza, capitano del Lecce. L’assistente reagisce con un’espressione perplessa, quasi scuotendo il capo prima di finire fuori dal video.