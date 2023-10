Diretta Cagliari-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Ritrovata un po’ di serenità grazie ai successi contro Frosinone(2-0) e Servette (4-0 in Europa League) la Roma fa visita al Cagliari per l’ottavo turno del campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18 all’Unipol Domus. I giallorossi di José Mourinho ritrovano il grande ex Claudio Ranieri, autore dell’ennesimo capolavoro con la promozione dei sardi la scorsa stagione. Gli isolani, però, stanno facendo parecchia fatica in questo avvio di campionato: fanalino di coda con soli due punti, il Cagliari cerca ancora la prima vittoria ed è reduce da tre sconfitte di fila - cinque nelle ultime sei -. Anche i capitolini non sono partiti per niente bene ma dopo il netto ko di Marassi contro il Genoa (5-1) sembrano essersi ritrovati. Ora cercano continuità per risalire una classifica che al momento li vede lontani dalla lotta per un posto in Europa.