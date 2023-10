Pulisic, Rocchi e il Var di Genoa-Milan: "Non sono nato ieri..."

Gianluca Rocchi è nuovamente intervenuto a "Open Var" su Dazn e si è espresso sul gol di Pulisic nella partita tra Genoa e Milan. Una rete che ha scatenato molte polemiche per un tocco con il braccio da parte del calciatore rossonero. "Non c'è la certezza del tocco di braccio di Pulisic, mi rendo conto che l'azione lasci molti dubbi, non sono nato ieri e ho arbitrato anche io, ma non essendoci una telecamera che dia la sicurezza vale la decisione del campo. Cerchiamo sempre la verità, laddove non la trovi non devi andare a sensazione" ha spiegato il designatore arbitrale.